Tarif : 18 à 24.2 euros.

LETTRE D’UNE INCONNUEConsumée toute sa vie par une passion dévorante, une inconnue se livre à l’homme qu’elle aime dans une lettre testamentaire bouleversante.Découvrez le parcours émotionnel de cette femme, où la langue virtuose de Zweig côtoie la danse, la musique et l’image. P’tits Molières 2018 : meilleure comédienne et meilleure scénographie.Mise en scène : Lætitia LebacqAssistante mise en scène : Patricia MarquetAvec : Lætitia LebacqCostumes : Lætitia LebacqCréation Lumières : Johanna LegrandScénographie : Muriel LavialleMusique : Thomas MarqueyssatChorégraphe : Sandra PintoCatégorie : Tout public, Théâtre contemporainDurée : 1h10Age : À partir de 14 ansLA PRESSE EN PARLE : Le Figaroscope – 2 janvier 2019 – Sophie BéguerieLa comédienne est bouleversante de sensibilité. Laetitia Lebacq ajoute à l’émotion verbale, celle du corps dans une chorégraphie sobre. 1h15 de grande sensibilité !Le Monde.fr – 7 janvier 2019 – Evelyne TrânLumineuse, Lætitia Lebacq. Toutes les volutes de la délicatesse et de la passion sont sollicitées pour faire de ce spectacle un magnifique poème d’amour ! WebThéâtre – 21 janvier 2019 – Gilles CostazLaetitia s’inscrit avec évidence dans la liste des grandes interprètes du rôle.

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE

6, rue de la Folie-Méricourt Paris 75011

