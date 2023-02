l’Histoire et le parcours de la francophonie à travers les temps. À la Folie Théâtre, 7 mars 2023, Paris.

En 1990, dans un ancien atelier d'imprimerie, naît le Théâtre de l'Epouvantail, créé par l'Association le Théâtre de Paille.

La direction est reprise en 2003 par Dominique Parot Lafon et Jean-Jacques Harel. Le développement des activités pédagogiques (cours et stages) à destination des enfants, adolescents et adultes permet au lieu une reconnaissance des habitants du XIe arrondissement et ses environs.

En avril 2008, le Théâtre de l’Epouvantail est repris par Frédéric Gray, Vanessa Marchini et Franck Levis. Dès son arrivée, la nouvelle équipe de direction déploie une programmation plus riche à destination du public adulte, tout en conservant des spectacles de qualité pour le jeune public.

En novembre 2008, le Théâtre de l’Epouvantail devient A La Folie Théâtre avec la construction d’une seconde salle de 94 places.

Les 2 salles de spectacles du théâtre deviennent alors : « La petite folie » (salle de 49 places) et « La grande folie » (salle de 94 places).

Que la folie soit avec vous …

La langue française a été et va rester toujours une langue de communication éternelle; une langue vaste,riche, romantique et classique! Elle est utilisé en plusieurs pays dans les différents continents et cela ne va pas être changé car on va toujours la soutenir, l’apprendre nous même et surtout à nos enfants. Dans notre merveilleux événement on va traiter et avec une énorme passion l’histoire de la francophonie et comment elle s’est propagé dans différents pays depuis le temps, une chose qu’on en est tellement fières ! En tant qu’une étudiante de la littérature et la civilisation française j’aurai l’honneur d’animer cet événement et de partager ce que je porte dans ma tête et dans mon cœur envers cette langue précieuse avec les assistants et même avec mes collègues universitaires en leurs filmant mon animation. Mon objectif est de montre la beauté de cette langue à toute sa splendeur et notre fierté nous comme des algériens de comminuquer en français et de voir la francophonie comme une civilisation invincible.



