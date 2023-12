HISTOIRES DE FAMILLE A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris Catégorie d’Évènement: Paris HISTOIRES DE FAMILLE A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 21 janvier 2024, Paris. Histoires de famille – De la Compagnie Smoking SofaMise en scène : Smoking SofaAvec : Muriel Ekovich, Jonathan Chaboissier, Meng Wang, Cécile Sablou, Jennifer Legros, Luc Mouret, Romain Sidobre, Vincent Ronsac, Guillain Bouyoux, Adeline Belloc, Julie Douine, Marine Galland Catégorie : Improvisation théâtrale / comédieDurée : 1h15Age : tout publicLe temps d’une soirée haute en couleurs, pénétrez dans l’intimité d’une famille inédite, composée avec la complicité du public. Distribuez-nous les rôles, et donnez-nous des traits de personnalité piquants, puis laissez-vous embarquer dans les aventures de la famille que vous aurez composée !

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-21 à 20:00 Réservez votre billet ici A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75011 Lieu A LA FOLIE THEATRE - GRANDE FOLIE Adresse 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT Ville Paris Departement 75 Lieu Ville A LA FOLIE THEATRE - GRANDE FOLIE Paris Latitude 48.861299 Longitude 2.374857 latitude longitude 48.861299;2.374857

