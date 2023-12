LE HORLA A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE HORLA A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 14 janvier 2024, Paris. Le Horla – d’après Guy de MaupassantMise en scène : Frédéric Gray Assisté d’Olivier TroyonAvec : Guillaume Blanchard et Olivier Troyon en alternance avec Frédéric GrayCréation Lumières : Frédéric GrayScénographie : Frédéric Gray assisté d’Olivier TroyonCatégorie : ClassiqueDurée : 1h25Age : Tout public à partir de 10 ansEn proie à d’étranges phénomènes, un homme devient progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où cela le mènera-t-il ?Un chef d’œuvre de Maupassant qui nous emporte dans les méandres de l’âme humaine. Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de passages obligés pour cet homme aux prises avec ses interrogations et ses démons.

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.
Début : 2024-01-14 à 18:00
A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE
6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT
75011 Paris

