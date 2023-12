STIGMATES DE LA GLOIRE A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 1 février 2024, Paris.

Stigmates de la Gloire – de Johannes Colin et Victoria CordaMise en scène : Johannes Colin, Victoria Corda, Aimée FleuryAvec : Nancy Loïs, Ambre Lhomme, Marko Filipovic, Delphine Macia, Andréa FuretScénographie : Aimée FleuryMusique : Marko Filipovic, Nancy LoïsCatégorie : DrameDurée : 1h30Age : Adulte, public averti, déconseillé aux moins de 16 ans.Bella est une star, une vraie, l’icône d’une génération ! Mais ses diverses addictions, tout comme la pression grandissante de son entourage et de hordes de fans, vont la mener à sa perte… jusqu’à peu à peu sombrer dans la folie.June a 15 ans, elle est fan de Bella depuis la première heure et a grandi avec sesalbums. Mais le culte qu’elle lui voue sera-t-il suffisant pour lui venir en aide ? Les destins des deux jeunes femmes vont s’entremêler sur fond d’industrie du showbiz, dévorant puis recrachant ses victimes jusqu’à satiété…

Tarif : 22.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-01 à 21:30

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris