LE PERE NOEL EST ENRHUME A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 7 janvier 2024, Paris.

Mise en scène : Claire TraxelleAvec en alternance : Marie Dubois, Léna De Saint Riquier, Nicolas Desnoues, Clément Hassid, Claire TraxelleCostume : Tulio Morais Musique : Samuel BrafmanCatégorie : Jeune public – ComédieDurée : 50 minAge : de 2 à 8 ansUn véritable conte musical de Noël plein d’humour, de tendresse et de magie pour petits et grands flocons.Panique au Pôle Nord !Le père Noël a éternué, le père Noël a reniflé, le père Noël… est enrhumé ?!Catastrophe, Noël approche et le père Noël ne peut plus se lever ! Comment est-ce possible ? Ce n’était jamais arrivé !Comment les enfants auront-ils leurs cadeaux si le père Noël ne peut pas les distribuer ?Heureusement que Maman Noël et le Lutin Gus sont là pour chercher une solution dans le grimoire magique !Ensemble ils vont essayer toutes les recettes, toutes les potions pour guérir le père Noël. Mais entre remèdes et chansons, arriveront-ils à trouver la bonne formule ?

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 14:30

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris