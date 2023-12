ON CONTE SUR TOI ! A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Mise en scène : Caroline MarchettiAvec : Franck Duarte, Caroline MarchettiCatégorie : Spectacle enfant – Spectacle interactifBande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=h–Pgii0JTI&feature=youtu.be Durée : 55 minAge : de 4 à 10 ansLe spectacle interactif où tu réinventes les contes ! Et si MèreGrand n’ouvre pas au Loup ? Et si un ogre réveille Blanche-Neige ? À toi de choisir. « On CONTE sur toi ! » est le premier spectacle interactif qui offre la liberté aux enfants de modifier leurs contes préférés à leur guise. En fonction de leurs choix, les histoires seront transformées et réinventées.Que se passe-t-il si Cendrillon va au bal en baskets ? Si la Grand-Mère du Chaperon Rouge refuse d’ouvrir au Loup ? Si c’est un ogre qui réveille Blanche-Neige ? Ou si le Génie d’Aladin réalise tous ses vœux de travers ?Un système de vote avec des drapeaux de couleurs permettra aux enfants de choisir les nouvelles tournures que prendront leurs histoires favorites… mais qui, heureusement, finiront toujours bien !Alors, es-tu prêt à nous aider ? Car nous, on compte sur toi !Une comédie ludique et pédagogique pour découvrir comment une histoire se construit, se transmet et se transforme.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 14:30

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75