HUIS CLOS – Théâtre Musical A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE Paris, 30 septembre 2023, Paris.

HUIS CLOS – Théâtre Musical A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE a lieu à la date du 2023-09-30 à 21:30:00.

Tarif : 22 à 27.5 euros.

HUIS CLOS – Théâtre Musical Découvrez l’Enfer de Sartre dans un drame musical et passionné, où la frontière des genres et des identités se confondent.Trois personnes se retrouvent enfermées ensemble dans une même pièce. Leur présence n’est manifestement pas due au hasard… Petit à petit, le regard de l’Autre se mue en miroir insidieux où chacun est mis face à sa propre monstruosité et ses insupportables faiblesses, brouillant ainsi les frontières des genres et des identités. Quand les mots ne suffisent plus, la musique est là, grinçante et lancinante, pour exacerber la violence de leurs émotions.Mise en scène : Collectif L’Œuf ou l’HumainAvec : Pauline Auriol, Axel Prioton-Alcala, Valentin Santes, Pierre-Louis Sémézis Musique : Valentin SantesCatégorie : Théâtre MusicalCostumes : Faustine Redero-BloyDoublure : Gaëlle BrisséDu samedi 26 août au samedi 11 novembre 2023Jeudi au samedi à 21h30

A LA FOLIE THEATRE – GRANDE FOLIE

6, rue de la Folie-Méricourt Paris 75011

