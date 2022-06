A la Folie Théâtre – Cours de théâtre seniors A la Folie Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A la Folie Théâtre – Cours de théâtre seniors A la Folie Théâtre, 20 septembre 2022, Paris. Du mardi 20 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

mardi, jeudi

de 14h00 à 16h30

. payant Paiement comptant : 660€ Paiement en 3 fois : 690€

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la scène et de l’interprétation des textes classiques ou modernes, dans un cadre ludique et convivial. Un très beau prétexte pour également développer votre aisance corporelle, vos réflexes et votre mémoire… Car une chose est sûre : il n’y a pas d’âge pour goûter au plaisir du théâtre ! Ouverture des inscription le 1er juillet. Inscription en ligne uniquement. En juin, venez assister aux spectacles de fin d’année des élèves ! Ce sera un bon moyen pour vous de découvrir le lieu et son ambiance, de rencontrer les professeurs et vos futurs camarades de jeu. Découvrez notre planning de cours : Mardi 14h00 – 16h30

Animé par Barbara Sadoul Jeudi 14h00 – 16h30

Animé par Mariapia Bracchi A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdultesSenior contact@folietheatre.com http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdultesSenior

