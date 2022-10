A la Folie Théâtre – Cours de théâtre adultes A la Folie Théâtre, 13 septembre 2022, Paris.

Du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

. payant Paiement comptant : 870€ l’année Paiement en 3 fois : 900€ l’année

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la scène et de l’interprétation des textes classiques ou modernes, dans un cadre ludique et convivial !

Ouverture des inscriptions le 1er juillet.

Inscription en ligne uniquement.

En juin, venez assister aux spectacles de fin d’année des élèves !

Pour découvrir les ateliers, rien de mieux que de venir assister aux spectacles de fin d’année des élèves du cours qui vous intéresse. Un bon moyen de découvrir le lieu, les professeurs et peut-être vos futurs camarades de jeu !

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 43 55 14 80 pour que nous puissions vous conseillez.

Découvrez notre planning de cours :

Mardi

20h – 23h

Cyril Damet, comédien et metteur en scène, propose des exercices de théâtre (autour du corps, de la voix, de l’écoute et de la cohésion de groupe), du travail de textes classiques et contemporains (avec un penchant pour la comédie) et la préparation d’un spectacle de fin d’année.

20h – 23h

Pascal Contival, comédien et metteur en scène, propose de découvrir le jeu théâtral et les techniques de l’acteur (voix, corps, respiration, écoute, improvisations…) sous formes d’exercices puis la création d’une pièce pour le spectacle de fin d’année.

Mercredi

20h – 23h

Barbara Sadoul, auteure, metteuse en scène et comédienne, propose un travail d’improvisation et d’exercices scéniques, avant de revisiter des textes de théâtre, des dialogues de cinéma, d’en écrire de nouveaux pour créer un spectacle de fin d’année.

20h – 23h

Mariapia Bracchi, comédienne et metteuse en scène, propose une approche ludique et concrète du jeu d’acteur via des exercices, le travail de scènes puis la création d’une pièce pour le spectacle de fin d’année

A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

Contact : http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdultesSenior 0143551480 contact@folietheatre.com http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdultesTheatre

A la Folie Théâtre