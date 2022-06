A la Folie Théâtre – Cours de théâtre ados A la Folie Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A la Folie Théâtre – Cours de théâtre ados A la Folie Théâtre, 13 septembre 2022, Paris. Du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

. payant

Et si vous faisiez découvrir le théâtre à vos ados ? Un bon moyen de se découvrir et prendre confiance en soi, tout en s’amusant ! Ouverture des inscriptions le 1er juillet. Ouverture des inscriptions le 1er juillet. En juin, venez assister aux spectacles de fin d’année des élèves ! Un bon moyen pour vos ados de découvrir le lieu, l’ambiance, les professeurs et peut-être ses futurs camarades de jeu ! N’hésitez pas à nous contacter au 01 43 55 14 80 pour que nous puissions vous conseiller. Découvrez notre planning de cours : 10 à 12 ans (CM2 – collège) Mercredi – 15h à 16h30 avec Thibault Gouzarch 11 à 14 ans (collège) Mardi – 18h à 19h30 avec Cyril Damet Mercredi – 18h à 19h30 avec Barbara Sadoul Vendredi – 17h30 à 19h avec Barbara Sadoul 13 à 15 ans (collège-lycée) Mardi – 18h15 à 19h45 avec Pascal Contival 15 à 18 ans (lycée) Mercredi – 18h à 20h avec Thibault Gouzarch A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris Contact : http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdo 01 43 55 14 80 contact@folietheatre.com http://www.folietheatre.com/?page=AteliersStages&onglet=AteliersAdo

A la Folie Théâtre Photo impro en cascade

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu A la Folie Théâtre Adresse 6, rue de la Folie Méricourt Ville Paris lieuville A la Folie Théâtre Paris Departement Paris

A la Folie Théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

A la Folie Théâtre – Cours de théâtre ados A la Folie Théâtre 2022-09-13 was last modified: by A la Folie Théâtre – Cours de théâtre ados A la Folie Théâtre A la Folie Théâtre 13 septembre 2022 A la Folie Théâtre Paris Paris

Paris Paris