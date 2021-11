Valence Valence Drôme, Valence « À la folie » – Joy Sorman / Rubin Steiner Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

« À la folie » – Joy Sorman / Rubin Steiner Valence, 3 décembre 2021, Valence. « À la folie » – Joy Sorman / Rubin Steiner Salle Théâtre Mistral Palace Valence

2021-12-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-04 02:00:00 02:00:00 Salle Théâtre Mistral Palace

Valence Drôme EUR 5 14 Un texte lu et écrit par Joy Sorman, mis en musique par Rubin Steiner.

Un spectacle proposé par La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche. info@mistralpalace.com +33 7 83 83 43 42 Salle Théâtre Mistral Palace Valence

