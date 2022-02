A LA FERME ! (VISITE) La ferme de Roger Plouharnel Catégories d’évènement: Morbihan

Cette visite sera l’occasion pour chacun de découvrir – en breton – une exploitation agricole bio. Roger Abalain, le propriétaire de la ferme, expliquera ses méthodes de travail au quotidien. En effet, son exploitation n’est pas tout à fait comme les autres : tout ce qui y est produit suffit à pourvoir aux besoins alimentaires de la famille ; le surplus est, quant à lui, vendu en circuit court sur les marchés des environs.

Gratuit (sur inscription)

