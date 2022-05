A la ferme du Jura Maison de la Nature du Sundgau, 7 août 2022, Altenach.

A la ferme du Jura

du dimanche 7 août au vendredi 12 août à Maison de la Nature du Sundgau

Tu as envie de prendre un grand bol d’air dans un cadre enchanteur, de découvrir le Jura alsacien et ses nombreux secrets ? Tu aimes observer les animaux sauvages et passer du temps avec ceux de la ferme ? Tu préfères fuir la canicule et mettre les pieds dans l’eau d’un canyon perdu au cœur des montagnes ? Tu souhaites t’amuser avec des nouveaux copains ? Alors ne cherche plus ! Viens passer une semaine de vacances dans un petit coin de paradis situé à la frontière entre la France, la Suisse et le bonheur. Nous installerons le camp de base au domaine du Geissberg entre les chèvres, les poules et les vaches. Naturellement, nous te concoctons un programme riche : entre rencontres, explorations, grand jeux, farniente , traite des chèvres et veillées au coin du feu… nous n’attendons plus que toi ! • Camp sous tente à Biederthal.

Les jeunes sont acheminés sur le lieu du camp par les parents. Tarif selon revenu fiscal d’imposition. Moins de 14000€ :270€ ; de 14001 à 26800€ :277€ ; de 26801 à 32160€ :284€ ; de 32161 à 38850€ :291€ ; de 38851 à 46300€ :298€ ; plus de 46301 :306€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Maison de la Nature du Sundgau Altenach Haut-Rhin



