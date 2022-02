À LA FAÇON DE PONTI Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

À LA FAÇON DE PONTI Nébian, 23 mars 2022, Nébian. À LA FAÇON DE PONTI Nébian

2022-03-23 – 2022-03-23

Nébian Hérault Nébian Lectures, coloriages, création de poussins, de « cherche et trouve »… Tout l’univers de Ponti, vu par… toi !

À partir de 4 ans / sur inscription Lectures, coloriages, création de poussins, de « cherche et trouve »… Tout l’univers de Ponti, vu par… toi !

À partir de 4 ans / sur inscription +33 9 72 49 06 45 Lectures, coloriages, création de poussins, de « cherche et trouve »… Tout l’univers de Ponti, vu par… toi !

À partir de 4 ans / sur inscription Nébian

dernière mise à jour : 2022-01-24 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Ville Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian/

À LA FAÇON DE PONTI Nébian 2022-03-23 was last modified: by À LA FAÇON DE PONTI Nébian Nébian 23 mars 2022 Hérault Nébian

Nébian Hérault