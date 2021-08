Sainte-Marie-aux-Mines Tour des mineurs d'Echery Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines À la découverte d’une tour construite au milieu du XVIe siècle, ayant servi de tribunal et de prison pour mineurs Tour des mineurs d’Echery Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Tour des mineurs d’Echery, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Entrée libre. Visite libre ou commentée. Pass sanitaire obligatoire.

Venez découvrir la tour des mineurs d’Echery, vous serez accueillis par des membres de l’association, en tenue d’apparat des officiers des mines. Exposition d’objets miniers et de photos. Tour des mineurs d’Echery Lieu dit Echery, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

