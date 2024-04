À la découverte d’une surprenante biodiversité en terrain militaire Parking Saumur, samedi 8 juin 2024.

Depuis 2019, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire accompagne le Ministère des Armées pour préserver l’extraordinaire richesse des terrains militaires (Life Natur’Army : https://www.lifeterrainsmilitaires.fr/life-naturarmy/).

Depuis 2021, le partenariat avec les Écoles militaires de Saumur ont permis de mettre en place un plan de gestion écologique du champ de manoeuvres des hauts de Terrefort pour gérer et préserver les espèces faune et flore des mares, landes ou boisements.

Aux côtés d’un naturaliste du Conservatoire et équipé de vos chaussures de rando, partez, le temps d’une matinée, à la découverte de ce site militaire de 115 hectares exceptionnellement ouvert au public pour mettre en avant sa formidable biodiversité et les actions mises en oeuvre pour la préserver.

ATTENTION : nombre de places limitées !

Il est important de rappeler qu’en dehors de ces visites guidées, le site est strictement interdit d’accès au public.

