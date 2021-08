Montbrison Foyer des Jeunes Travailleurs Loire, Montbrison À la découverte d’une réhabilitation Foyer des Jeunes Travailleurs Montbrison Catégories d’évènement: Loire

L’ancien hôpital accueille aujourd’hui le nouveau ” foyer des jeunes travailleurs “. Laissez-vous guider à travers le bâtiment, découvrez une exposition-photo mise en place pour l’occasion et plongez dans le passé historique du lieu.

12 personnes – Une visite toutes les 40 minutes.

Bâtiment emblématique de la ville, l’ancien hôpital « Guy IV » vient de faire l’objet d’une importante restauration. Foyer des Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier Montbrison Loire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:20:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:20:00

