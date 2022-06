A la découverte d’une millerie et du métier d’apiculteur

2022-08-03 14:00:00 – 2022-08-03 EUR 5 8 Sur la commune du Barp, partez à la rencontre d’une apicultrice passionnante. Elle vous parlera de l’univers fabuleux et essentiel à l’équilibre de la nature : les abeilles, leurs origines , leur mode de vie, les produits de la ruche, le miel, tout est fascinant!

Ouvert à tous, dès 7 ans.

Durée de la visite : environ 1h30

Inscriptions au préalable auprès de l’Office de tourisme du Val de l’Eyre.

Lieu du rendez-vous : Office de tourisme du Val de l’Eyre – 4 allée du champ de Foire.

