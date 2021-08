À la découverte d’une Maison de famille âgée de 370 ans Lohobiague Enea – Maison Louis XIV, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Lohobiague Enea – Maison Louis XIV

### Sur les traces de Louis XIV, venez découvrir cette Maison familiale témoin de l’Histoire de France, du passé maritime de St Jean de Luz et de celle de la famille qui l’occupe depuis bientôt 400 ans. Venez découvrir pas à pas Lohobiague Enea, grande Maison d’armateur riche de son patrimoine de décors, mobiliers, objets ou vêtements anciens. Déambulez à votre rythme dans les pièces du 2e étage où vivaient les maitres de maison et où résida Louis XIV lors de son mariage à Saint-Jean-de-Luz en 1660. * Une plaquette explicative est mise à votre disposition * Guides et propriétaires vous attendent sur place pour vous apporter plus de précisions et répondre à vos questions. * Présentation, sur le parcours de la visite, d’objets ou vêtements anciens ayant servi aux générations passées, conservés et retrouvés dans ses murs. * Découverte des dernières phases de restauration du plafond à la française du Grand Salon (Hiver 2019), de la galerie sud et de la grande cuisine (Hiver 2020). * Regard sur certaines pièces habituellement non visitées.

4€. Gratuit – de 18 ans et étudiants – de 26 ans. Plaquette fournie aux visiteurs (Version ludique adaptée pour les enfants). En fonction des règles sanitaires, l’accès peut être limité et/ou le pass sanitaire nécessaire. Port du masque obligatoire.

Lohobiague Enea – Maison Louis XIV Place Louis XIV, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Chantaco Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:45:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00