A la découverte d’une maison bourgeoise et son parc Le centre d’ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-des-Ollières

A la découverte d’une maison bourgeoise et son parc Le centre d’ailleurs, 4 juin 2022, Saint-Jean-des-Ollières. A la découverte d’une maison bourgeoise et son parc

Le centre d’ailleurs, le samedi 4 juin à 11:00

Avec Eric Desmazeau, déambulez d’arbres remarquables en arbres remarquables en observant un calocèdre à la plus grande circonférence de France, mais aussi le 4ème séquoïa le plus gros de France, et bien d’autres variétés exceptionnelles. De l’architecture soignée au parc arboré, observez toutes les caractéristiques d’une maison bourgeoise du début du XXème siècle et de son environnement. Accompagnés d’un spécialiste des arbres et d’un guide-conférencier découvrez au travers de l’exemple de la maison de maître du centre d’ailleurs l’histoire des piqueurs. Le centre d’ailleurs saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Jean-des-Ollières Autres Lieu Le centre d'ailleurs Adresse saint jean des ollières Ville Saint-Jean-des-Ollières lieuville Le centre d'ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Departement Puy-de-Dôme

Le centre d'ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-des-ollieres/

A la découverte d’une maison bourgeoise et son parc Le centre d’ailleurs 2022-06-04 was last modified: by A la découverte d’une maison bourgeoise et son parc Le centre d’ailleurs Le centre d'ailleurs 4 juin 2022 Le centre d'ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Saint-Jean-des-Ollières

Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme