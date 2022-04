A la découverte d’une ferme pédagogique Salles, 20 avril 2022, Salles.

A la découverte d’une ferme pédagogique Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

2022-04-20 – 2022-04-20 Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire

Salles Gironde

EUR 10 L’arche de Gaëlle à la ferme pédagogique La Salamandre

Gaëlle vous invite dans sa ferme pédagogique pour que les plus petits se familiarisent avec les animaux, apprennent à les connaître, puissent les nourrir et les soigner.

Au cours de votre visite vous pourrez découvrir les animaux vivant en harmonie. Vous n’allez pas vous ennuyer ! Gaëlle fait en sorte que votre visite vous donne envie de partager son quotidien. La devise de la ferme est donc « le bien être le bien vivre dans le respect de tous et de chacun ».

Nature et sens

Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles

