A la découverte d’une église située à proximité du Château Margaux Eglise Saint-Michel, 18 septembre 2021, Margaux-Cantenac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Michel

### Visitez librement l’église et participez à une vente d’objets par l’Association pour la Restauration de l’église Saint-Michel et du Patrimoine afin de financer la poursuite des travaux intérieurs. Vous pourrez librement découvrir l’église Saint-Michel située à proximité du château Margaux et de son vignoble. Cette église a d’ailleurs remplacé l’ancienne chapelle castrale du château. Datant de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle, l’église est composée d´un clocher-porche, d’une nef principale encadrée de deux bas-côtés et d’un chevet plat avec sacristie. Les vitraux ont été réalisés par G.P. Dagrant (Bordeaux) et représentent des figures de saints en pied où, sur deux d’entre eux, figurent à l´arrière-plan l’église de Margaux et le château Margaux. Le chœur conserve des vestiges de l’ancienne abside avec cette arcade brisée à double voussure retombant sur des chapiteaux corinthiens. On y trouve un bel ensemble de sculptures en bois, don de la famille Cruse et provenant de la chapelle du château Rauzan-Ségla. Une vente d’objets divers vous est également proposée par l’Association pour la Restauration de l’Eglise Saint-Michel et du Patrimoine de Margaux (AREP) afin de poursuivre leurs travaux de restauration intérieure entrepris depuis de nombreuses années.

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Saint-Michel Route de l’église, 33460 Margaux-Cantenac Margaux-Cantenac Margaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00