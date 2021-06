L'Absie Église-Abbatiale Notre-Dame Deux-Sèvres, L'Absie À la découverte d’une église du XVe siècle et de ses peintures murales exceptionnelles ! Église-Abbatiale Notre-Dame L'Absie Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Amis du patrimoine culturel de l’Absie vous invitent à venir visiter l’église et admirer ses peintures murales fraîchement restaurées ! À travers les visites guidées, vous découvrirez de nouvelles peintures récemment mises à jour et restaurées. Ces décors, peints au XVe siècle, ont été longtemps recouverts d’un badigeon. Certains ont été mis au jour au cours des XIXe et XXe siècles, tandis que d’autres viennent d’être découverts lors des récentes campagnes de restauration.

Gratuit. Dons possibles pour la restauration de la salle capitulaire (pour la Fondation du patrimoine).

Église-Abbatiale Notre-Dame Place de l'Église, 79240 L'Absie L'Absie Deux-Sèvres

