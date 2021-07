À la découverte d’une église du XIIe siècle sauvée de la ruine Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Chapelle-Lasson.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre

### Venez, outil en main, au plus près du chantier de restauration de l’église pour en rencontrer les acteurs et en connaître l’histoire. L’église, construite à l’époque des templiers et classée aux monuments historiques, a parcouru les siècles en accompagnant la vie du village. Témoin de son histoire, cette vieille dame a aujourd’hui besoin de grosses restaurations car l’usure du temps (effondrement de la voûte, fissures dans la structure, vitraux cassés…) ne lui permet plus d’accueillir les visiteurs dignement. Les habitants de La Chapelle-Lasson se sont mobilisés pour que l’église retrouve sa splendeur d’antan. Profitez de ces deux après-midi pour vous rendre compte sur place de la performance réalisée : ils vous accueilleront avec une exposition, la projection d’un film « Au plus près du chantier », et vous accompagneront au sein de l’édifice. _Début de projection du film à : 14h, 15h, 16h, et 17h._

Gratuit. Entrée libre. Accueil pour les projections : 45 personnes par séances.

Église Saint-Pierre 2 Rue du Gué du Four, 51260 La Chapelle-Lasson La Chapelle-Lasson Marne



