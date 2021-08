Ligny-en-Barrois Église Notre-Dame-des-Vertus Ligny-en-Barrois, Meuse À la découverte d’une église construite au milieu du XVIe siècle Église Notre-Dame-des-Vertus Ligny-en-Barrois Catégories d’évènement: Ligny-en-Barrois

### Venez découvrir l’église Notre-Dame-des-Vertus et son riche mobilier! Construite au XIIIe siècle, puis reconstruite au XVIe siècle dans un style gothique, l’église Notre-Dame des Vertus doit son nom à la sainte patronne de la paroisse, présente sous la forme d’une peinture, un tüchlein (peinture exécutée à la détrempe), toile de lin très fine, typique des écoles du Nord, réalisée dans les années 1500. L’édifice renferme d’autres statues et peintures remarquables.

Gratuit. Entrée libre.

