### Deux raconteuses de pays vous font découvrir la Commanderie du Temple durant tout le week-end ! Marie-José Caravati et Dominique Lavallée vous « racontent » la Commanderie à travers deux visites différentes : * l’une accentuant le côté architectural * et l’autre le côté historique

Gratuit. Sur inscriptions à la mairie du Temple-sur-Lot

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

