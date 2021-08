Braux-Sainte-Cohière Château de Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière, Marne À la découverte d’une commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle Château de Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière Catégories d’évènement: Braux-Sainte-Cohière

Marne

À la découverte d’une commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle Château de Braux-Sainte-Cohière, 18 septembre 2021, Braux-Sainte-Cohière. À la découverte d’une commanderie militaire du XVIe et XVIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Braux-Sainte-Cohière

### Venez visiter les intérieurs et les extérieurs du château de Braux-Sainte-Cohière. Ce monument en péril a été choisi par la Mission Bern en 2019. Sa restauration a commencé. Venez découvrir la richesse de ce beau patrimoine militaire édifié sous le roi Henri III par le gouverneur de Châlons-en-Champagne, afin de surveiller les frontières du royaume.

7€ adulte ; 5€ enfants ; gratuit pour les membres de l’association. Possibilité de visite libre et visite guidée. Les départs des visites guidées se font en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Venez visiter les intérieurs et les extérieurs du château de Braux-Sainte-Cohière. Ce monument en péril a été choisi par la Mission Bern en 2019. Sa restauration a commencé. Château de Braux-Sainte-Cohière 11 grand’rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Braux-Sainte-Cohière, Marne Autres Lieu Château de Braux-Sainte-Cohière Adresse 11 grand'rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière Ville Braux-Sainte-Cohière lieuville Château de Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière