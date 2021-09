Toul Collégiale Saint-Gengoult de Toul Meurthe-et-Moselle, Toul À la découverte d’une collégiale de style gothique et d’inspiration champenoise Collégiale Saint-Gengoult de Toul Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle





du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Saint-Gengoult de Toul

### La Collégiale Saint-Gengoult de Toul vous ouvre ses portes. Venez la découvrir lors de ces journées ! **Au programme :** * **Découvertes accompagnées de l’édifice – Visites guidées sur demande** * **Exposition « Quelle Chimère es-tu gargouille » – Collégiale & Cloître** Le groupe de l’atelier dessin de la MJC de Toul s’est emparé de la thématique de la Cathédrale et de ses habitants sculptés. Venez découvrir les chimères imaginées par les membres de ce joyeux groupe : amusantes, un peu effrayantes, classiques ou fantastiques, elles sont toutes uniques ! Un espace vous permet de créer votre propre créature imaginaire et de l’accrocher non loin de ses consœurs. * **Association le Pélican – Visite de la Collégiale Saint-Gengoult animée par Alain Villes** Samedi 18 & dimanche 19 à 16h.

Gratuit. Entrée libre. Visite guidées sur demande. Visites animées par Alain Villes le samedi et dimanche à 16h.

