A la découverte d’une bibliothèque d’art dans un monument historique Bibliothèque Forney Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Du samedi 16 septembre 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine à la bibliothèque Forney avec les collections de mode à l’honneur

La bibliothèque Forney, spécialisée dans les arts appliqués, les arts graphiques et les métiers d’art, est une bibliothèque d’images et de matières ! Découvrez les collections rares et précieuses conservées par la bibliothèque autour des incontournables de la mode hier et aujourd’hui, en collaboration avec l’Ecole Duperré.

Vous pourrez aussi visiter la grande salle de lecture et y découvrir les activités de l’atelier de préservation des documents de la bibliothèque et tout savoir sur quelques documents variés et remarquables présentés par des bibliothécaires.

Et profitez dans la cour d’une présentation de l’histoire de l’Hôtel de Sens par l’association Paris Historique.

Egalement à l’honneur, les activités et ventes de cartes postales de la Société des Ami.e.s de la Bibliothèque Forney.

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Ville de Paris/Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney-Hôtel de Sens