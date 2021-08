Beaumont-du-Lac Centre international d'art et du paysage Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne À la découverte d’une architecture contemporaine remarquable Centre international d’art et du paysage Beaumont-du-Lac Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac

Haute-Vienne

À la découverte d’une architecture contemporaine remarquable Centre international d’art et du paysage, 15 octobre 2021, Beaumont-du-Lac. À la découverte d’une architecture contemporaine remarquable

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Centre international d’art et du paysage

**Nous vous proposons deux types de visites :** * La découverte libre de l’architecture du Centre d’art Tout public à partir de 8 ans. 4€/enfant et 5€/adulte. Livret d’activités et tarif d’entrée à l’exposition inclus. Sans réservation. RDV à l’accueil-librairie du Centre d’art. * Une visite guidée du Centre d’art, en compagnie d’une médiatrice. Vendredi 15 octobre à 10h. Tout public à partir de 8 ans. 5€/personne. Livret d’activités et tarif d’entrée à l’exposition inclus. Pour ces deux visites vous aurez la possibilité d’éveiller votre créativité par le dessin sur un carnet illustré avec un crayon multi couleur. **Du vendredi au dimanche, retrouvez également une sélection spéciale “Architecture” à découvrir à la librairie du Centre d’art !**

La visite guidée est sur réservation. Rendez-vous à l’accueil-librairie du Centre d’art.

Journées nationales de l’architecture Centre international d’art et du paysage Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T11:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T11:00:00 2021-10-17T13:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-du-Lac, Haute-Vienne Autres Lieu Centre international d'art et du paysage Adresse Île de Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac Ville Beaumont-du-Lac lieuville Centre international d'art et du paysage Beaumont-du-Lac