Abbaye Saint-Maur, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Visitez un site historique vosgien datant du haut Moyen-Âge et découvrez l’histoire mouvementée de cette ancienne abbatiale devenue lieu de manifestation culturelle. La visite libre de l’ancienne abbatiale bénédictine Saint-Maur de Bleurville vous permet de découvrir l’église haute (XIe, XVIe et XVIIIe siècle), la crypte (XIe – XIVe siècle), le musée lapidaire et le conservatoire de la piété populaire (prieuré du XVIIIe siècle).

1€ pour les +12 ans.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

