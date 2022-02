A la découverte d’une activité ancestrale, le gemmage Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde Suivez Jean-Claude, gemmeur de père en fils et passionné d’histoire locale, pour vous initier à l’art ancestral du gemmage, une tradition qui consiste à récupérer la résine du pin.

