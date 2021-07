Somme-Vesle Musée rural et artisanal la Bertauge Marne, Somme-Vesle À la découverte d’un village rural du XIXe siècle reconstitué Musée rural et artisanal la Bertauge Somme-Vesle Catégories d’évènement: Marne

Musée rural et artisanal la Bertauge, le dimanche 19 septembre à 10:00 2,5€ par personne. Visites guidées en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Venez visiter le musée rural et artisanal de l’association « La Bertauge » et découvrir un habitat champenois reconstitué du XIXe siècle. Musée rural et artisanal la Bertauge RD 3 Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle Somme-Vesle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

