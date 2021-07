Westhoffen Village de Westhoffen Bas-Rhin, Westhoffen À la découverte d’un village et de son histoire Village de Westhoffen Westhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Découvrez le village de Westhoffen et son riche patrimoine, témoin de sa longue histoire : remparts, Staedel, ancienne gare … ils n’auront plus de secrets pour vous. Après s’être retrouvé dans la cour de la mairie, la balade commentée débutera au sommet des remparts, puis la déambulation vous mènera à la découverte du vieux village.

Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures. Durée : environ 2h

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

