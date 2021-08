À la découverte d’un secteur qui recrute : la relation client, avec l’APCRC Mission Locale Nord Vienne, 14 septembre 2021, Châtellerault.

À la découverte d’un secteur qui recrute : la relation client, avec l’APCRC

Mission Locale Nord Vienne, le mardi 14 septembre à 13:30

Intéressé.e par les métiers de la relation client ? Vous faites bien car ils recrutent ! L’APCRC, acteur incontournable de la relation client sur notre territoire, tient une permanence dans les locaux de la Mission Locale et vous fait découvrir ces métiers aux nombreuses opportunités. Venez les découvrir, en savoir + sur les formations existantes pour y accéder et sur es besoins des entreprises de notre bassin. Vous pourrez même vous tester aux métiers de la relation client, avec différents jeux et exercices de mises en situation. L’association APCRC regroupe 11 entreprises membres pour lesquelles elle recrute (Chronopost, Kramp, Carglass, AFC, Le Futuroscope, Le Crédit Mutuel, Aquitel, Armatis, AutoSphere, Soregies et Orange). Si vous voulez postuler chez l’une de ces entreprises pour un poste dans la relation client, c’est auprès de l’APRCRC qu’il faut se renseigner et postuler ! Alors saisissez l’occasion de rencontrer l’association pour récolter toutes les informations et laisser votre CV ! Permanence de 13h30 à 17h30 dans les locaux de la Mission Locale Nord Vienne – Siège à Châtellerault. Sur inscription : 05 49 20 04 20 / [contact@mlnv.fr](mailto:contact@mlnv.fr) ou directement auprès d’un.e conseiller.e Mission Locale.

Gratuit, sur inscription auprès de la Mission Locale.

Intéressé.e par les métiers de la relation client ? Vous faites bien car ils recrutent ! Venez les découvrir, en savoir + sur les formations pour y accéder et vous tester comme si vous étiez en poste

Mission Locale Nord Vienne Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 209 Grand’Rue de Châteauneuf Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T13:30:00 2021-09-14T17:30:00