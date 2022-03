A la découverte d’un rucher Obernai, 16 avril 2022, Obernai.

EUR Les abeilles sont essentielles pour l’équilibre de la nature en raison de leur travail de pollinisation.

Le rucher-école, animé par le Syndicat des Apiculteurs d’Obernai et environs, est tout à la fois lieu de formation et de découverte. Équipés de pied en cape, partagez cette passion et découvrez la vie foisonnante et laborieuse des abeilles, leur importance dans la sauvegarde de la biodiversité et tout le travail de l’apiculteur d’aujourd’hui pour la sauvegarde de l’abeille.

Ouvert aux enfants accompagnés à partir de 11 ans.

Sur inscription en ligne

