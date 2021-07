Strasbourg Musée de minéralogie - collection de paléontologie Bas-Rhin, Strasbourg À la découverte d’un patrimoine universitaire d’exception Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Les collections de paléontologie ouvriront de nouveau leurs portes à l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine 2021 : profitez-en ! Le parcours habituel sera accessible en visite libre, et vous pourrez profiter de cette ouverture pour (re)découvrir un spécimen d’ichtyosaure de plus de 3 mètres à la préservation exceptionnelle !

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Au sous-sol de l’institut de géologie.

