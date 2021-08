Dosches Le Moulin de Dosches Aube, Dosches À la découverte d’un moulin à vent reprenant les modèles du XVIIIe siècle Le Moulin de Dosches Dosches Catégories d’évènement: Aube

À la découverte d'un moulin à vent reprenant les modèles du XVIIIe siècle

Le Moulin de Dosches, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Venez en famille découvrir un site bucolique qui offre un véritable retour aux valeurs d’antan avec son moulin à vent, mais aussi un agréable moment de partage et de rire grâce à ses activités. Pour cette journée de découverte du patrimoine régional, des visites guidées seront organisées tout au long de la journée. Au programme : * La vente de pain et de brioche, façonnés à partir de la farine du moulin, se fera à la boulangerie du site. * Buvette et petite restauration. * Retrouvez également les deux labyrinthes, ainsi que les jeux en bois d’antan.

3€ (au lieu de 6€) adulte ; gratuit -12 ans.

Le Moulin de Dosches Rue de la Garenne, 10220 Dosches Dosches Aube

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

