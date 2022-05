À la découverte d’un lait équitable GAEC du Transfo Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

À la découverte d’un lait équitable GAEC du Transfo, 18 juin 2022, Stenay. À la découverte d’un lait équitable

le samedi 18 juin à GAEC du Transfo

Prenez le temps de venir chez nous pour découvrir le fonctionnement d’une exploitation laitière. Nous vous présenterons comment nous élevons nos animaux, et nous échangerons ensemble sur notre engagement au sein de la filière de lait équitable FaireFrance.

Accès libre

FaireFrance : l’entreprise pionnière du lait équitable GAEC du Transfo 5 chemin de Cervisy 55700 Stenay Stenay Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu GAEC du Transfo Adresse 5 chemin de Cervisy 55700 Stenay Ville Stenay lieuville GAEC du Transfo Stenay Departement Meuse

GAEC du Transfo Stenay Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stenay/

À la découverte d’un lait équitable GAEC du Transfo 2022-06-18 was last modified: by À la découverte d’un lait équitable GAEC du Transfo GAEC du Transfo 18 juin 2022 GAEC du Transfo Stenay Stenay

Stenay Meuse