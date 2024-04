À la découverte d’un jardin de curé et d’agrément Jardin de curé et d’agrément Vézinnes, vendredi 31 mai 2024.

À la découverte d’un jardin de curé et d’agrément À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », les propriétaires vous invitent à venir découvrir ce jardin de curé et d’agrément comportant un bassin. 31 mai et 1 juin Jardin de curé et d’agrément

Début : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Jardin de curé et d’agrément 5 rue Rougeot, 89700 Vezinnes Vézinnes 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un parking est disponible à proximité.

© Marie Paulmier