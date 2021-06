À la découverte d’un domaine viticole vertueux dans le Ventoux Domaine Les Touchines, 18 juin 2021-18 juin 2021, La Roque-sur-Pernes.

À la découverte d’un domaine viticole vertueux dans le Ventoux

du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin à Domaine Les Touchines

Bienvenue chez nous en Provence, dans le Vaucluse à proximité du spectaculaire et fascinant Mont Ventoux. Sur ce territoire, reconnu en 2020 parc naturel régional, nos familles cultivent la vigne sur des terres agricoles harmonieuses et singulières depuis plus de 100 ans. Vignerons solidaires, nous vous proposons des activités œno agri-touristiques uniques et surprenantes. Apprendre en s’amusant, c’est tellement plus plaisant ! Tout un programme à vivre en famille en toute liberté, tout en respectant les cultures et les consignes de sécurité. La nature en accés libre en toute autonomie à pieds ou en vélo sur des sentiers ludiques des « barulaires » de 2 à 10 kilmètres qui relient les 3 domaines. Des aménagements avec des espaces de détente (matelas, hamacs jeux de société et livres), sportifs (pétanque, jeux de ballon, d’acrobatie, raquettes, courses en sacs…), sensoriels (odorat, toucher, ouïe…), créatifs et artistiques (peinture, feutres, pots à mots, petits instruments de musique…) et même vignerons. Adherent au reseau « France passion », nous pouvons vous accueillir vous et votre camping-car dans nos vignes et même dans notre maison en partage dans notre dortoir collectif.

Sur réservation

Vous balader dans les parcelles sur un petit sentier viticole ou dans les bois, éveiller vos 5 sens, vous détendre ou vous amuser en famille

Domaine Les Touchines Chemin du Mourre des Touchines 84210 Saint-Didier La Roque-sur-Pernes Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T17:00:00 2021-06-18T20:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T19:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T19:30:00