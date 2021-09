Urrugne Château d'Urtubie Pyrénées-Atlantiques, Urrugne À la découverte d’un château vieux de six siècle et de son parc Château d’Urtubie Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

À la découverte d’un château vieux de six siècle et de son parc Château d’Urtubie, 16 octobre 2021, Urrugne. À la découverte d’un château vieux de six siècle et de son parc

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Château d’Urtubie

Visitez librement le domaine et profitez d’explications à l’exterieur de l’évolution architecturale du château (XIVe-XVIIIe siècles) et de son histoire. Venez également jouer en famille ou entre amis au château : – escape game – jeu de piste – jeu d’antan – quiz jeunes enfants

7 € adultes ; gratuit -16 ans. Jeux (sauf escape game) gratuits pour tous. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Château d’Urtubie 1 rue Bernard de Coral, 64122 Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:30:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T12:30:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Château d'Urtubie Adresse 1 rue Bernard de Coral, 64122 Urrugne Ville Urrugne lieuville Château d'Urtubie Urrugne