### Pour ceux qui veulent (re)découvrir le château de Baye, nous vous proposerons des explications sur l’histoire, le bâtiment et l’activité actuelle. Le parc et certaines salles intérieures seront accessibles, avec accompagnement. La visite pourra se faire à votre rythme, selon vos horaires d’arrivée et le temps dont vous disposez. Des panneaux et projections seront également proposées. À intervalle régulier, une démonstration de chant sacré sera proposée.

Gratuit. Entrée libre. Respect des mesures sanitaires (gel, masque et distanciation). Visite guidée en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Château et chapelle seigneuriale 4 grande Rue, 51270 Baye Baye Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

