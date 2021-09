Vaucouleurs Site Jeanne d'Arc - chapelle Castrale Meuse, Vaucouleurs À la découverte d’un campement viking Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale Vaucouleurs Catégories d’évènement: Meuse

Vaucouleurs

À la découverte d’un campement viking Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale, 18 septembre 2021, Vaucouleurs. À la découverte d’un campement viking

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site Jeanne d’Arc – chapelle Castrale

### Découvrez un campement viking, ses stands pédagogiques sur la culture avec présentation de matériels, accessoires et produits artisanaux par des personnes costumées. Explications pédagogiques, échanges avec le public et déambulations.

Gratuit. Accès libre.

Site Jeanne d'Arc – chapelle Castrale Rue de Neidenstein, 55140 Vaucouleurs Vaucouleurs Meuse

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Dates et horaires:
2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00