À la découverte « d’un bouquet » de métiers de la production à la commercialisation végétale CNPH-Piverdière, 18 juin 2021-18 juin 2021, La Ménitré.

le vendredi 18 juin à CNPH-Piverdière

Implanté depuis plus de 50 ans au cœur de la première région horticole de France à La Ménitré, CNPH-Piverdière est le fruit du rapprochement entre deux centres de formation historiques au service de la filière végétale : le Centre national de Promotion horticole et Piverdière. Un seul et même objectif : enrichir l’offre de formations au service de la filière, de la production à la commercialisation des végétaux. Chaque année, il accompagne et forme plus de 150 stagiaires grâce à ses cursus qualifiants et diplômants et ses 4 hectares d’exploitation pédagogique. La durée des formations en continu et en alternance s’échelonne ainsi de 4 à 24 mois afin de répondre de manière très opérationnelle aux attentes spécifiques du public. Pour plus d’informations, consultez notre site internet [www.cnph-piverdiere.fr](http://www.cnph-piverdiere.fr)

Sur réservation

La filière du végétal regroupe « un bouquet » de métiers de la production à la commercialisation du végétale. Soyez curieux et venez découvrir l’univers du végétal et ses formations adaptées à tous !

43 rue du Roi René 49250 La Ménitré



