Dans le cadre original de l’ancienne église Sainte-Marguerite, découvrez les techniques du vitrail avec une artiste vitralliste. Une occasion unique de découvrir cet art singulier.

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:30:00;2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00

