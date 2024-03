A la découverte du vitrail JEMA 24, Atelier SAG Vitrail Vernon, mercredi 3 avril 2024.

A la découverte du vitrail JEMA 24, Atelier SAG Vitrail Vernon Eure

L’atelier sera ouvert au public du 3 au 7 Avril 2024 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h (gratuit). L’occasion de découvrir mon univers, les projets en cours, ainsi que le matériel et fournitures utilisées pour la création et/ou restauration d’un vitrail. Pour une plus grande immersion, un atelier découverte avec la méthode Tiffany sera organisé de 10h à 12h où vous vous essayerez au maniement du coupe verre et de la soudure, pour une petite création de 3/4 pièces. Réservation obligatoire par mail ou téléphone 72 heures au préalable (places limitées) Coût 35 €. Le Jeudi 4, Vendredi 5, Samedi 6, Dimanche 7 Avril 10h à 12h.

Début : 2024-04-03 10:30:00

fin : 2024-04-07 12:30:00

SAG Vitrail 32 Rue Yvelin

Vernon 27200 Eure Normandie ateliersagvitrail@gmail.com

