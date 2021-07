À la découverte du vignoble de Champagne Le phare de Verzenay, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Verzenay.

À la découverte du vignoble de Champagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le phare de Verzenay

### Le Phare de Verzenay vous plonge dans le monde fascinant du vignoble de Champagne à travers une visite pétillante. Profitez d’une dégustation de Champagne en fin de visite. Un phare au milieu d’une mer de vignes, telle fut l’ingénieuse trouvaille de Monsieur _**Joseph Goulet**_ pour promouvoir sa marque de Champagne en 1909. Surplombant l’un des plus prestigieux coteaux de la Montagne de Reims, le Phare de Verzenay et son Musée de la Vigne vous plongent dans le monde fascinant du vignoble de Champagne à travers un parcours muséographique audioguidé. Une visite pétillante dans une ambiance de chants d’oiseaux et de bruits de sécateurs, pour découvrir de façon ludique tous les facteurs indispensables à la naissance du plus célèbre des vins : son histoire, ses vignerons, son patrimoine et ses légendes. En fin de visite, un espace dégustation et le jardin panoramique permettent de savourer les Champagnes des vignerons.

7,50 €.

Le phare de Verzenay Rue du phare, 51360 Verzenay Verzenay Marne



