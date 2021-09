À la découverte du Vieux Village Allauch, 18 septembre 2021, Allauch.

À la découverte du Vieux Village 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Allauch Bouches-du-Rhône

Munissez-vous du plan et du questionnaire disponibles le samedi 18 à la bibliothèque et le dimanche 19 au Musée, ou les deux jours à la Maison du Tourisme, puis suivez le parcours…

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses pour tenter de remporter un livre et un abonnement à la bibliothèque.

Vous avez jusqu’au mercredi 22 septembre pour retourner votre questionnaire à la bibliothèque ou à la Maison du Tourisme.

Venez (re)découvrir le Vieux Village d’Allauch

